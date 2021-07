Ai Weiwei apresenta exposição no Parque de Serralves

O artista chinês Ai Weiwei é conhecido por ser um activista pelos direitos humanos e pela liberdade, mas também pelo uso inteligente das tecnologias de comunicação. Recorre a vários modos de análise e produção, dependendo do rumo e dos resultados da investigação que o ocupa no momento. A sua produção é diversificada e inclui fotografia, instalação, escultura, arquitectura, arte pública e performance. Depois de se estrear em Portugal com uma exposição na Cordoaria Nacional, em Lisboa, é a vez de o Porto poder descobrir a sua arte.

Entre 22 de Julho deste ano e 5 de Fevereiro de 2022, Ai Weiwei vai trazer uma exposição a Serralves, concebida especificamente para o Parque e a sala central do Museu. Comissariada por Philippe Vergne e Paula Fernandes, a mostra conta com o apoio do estúdio do artista, da Lisson Gallery (Londres) e da neugerriemschneider (Berlim).

As obras em exposição fazem parte de "um corpo de trabalho que reflecte o interesse e a preocupação de Ai Weiwei com o ambiente e, mais especificamente, com a desflorestação da Mata Atlântica brasileira", lê-se no site de Serralves. Uma dessas obras será um tronco de pequi-vinagreiro, uma espécie em vias de extinção. Esta instalação em ferro fundido erguer-se-á acima da copa das árvores do parque, com mais de 30 metros de altura e um peso de 300 toneladas.

