Porto recebe exposição inédita de Roger Ballen

É uma produção exclusivamente projectada para o Centro Português de Fotografia, nas celas do edifício da Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto. Pode ser vista entre 10 de Julho e 10 de Outubro, com entrada livre.

O fotógrafo nova-iorquino Roger Ballen é conhecido por criar imagens estranhas e perturbadoras, realizadas em lugares ruinosos, habitados por pessoas que vivem à margem da sociedade. Através do seu trabalho, tem questionado o significado e sentido da existência humana. As suas obras vão poder ser vistas no Porto, no Centro Português de Fotografia, entre 10 de Julho e 10 de Outubro.

My Mind is a Cage é uma exposição inédita em Portugal, com as principais séries do autor, realizadas entre 1980 e 2020. Trata-se de uma produção exclusivamente projectada para o CPF, que parte de um sonho antigo do artista de apresentar a sua obra nas celas do edifício da Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto, onde está instalado o Centro Português de Fotografia.

© Roger Ballen

Cada quarto da antiga prisão vai representar um aspecto importante da sua estética, sendo criada uma experiência imersiva pelas várias séries do autor. Com curadoria de Ângela Ferreira, a exposição explora temas enigmáticos do artista, com cerca de 50 imagens, vídeos e desenhos de Roger Ballen. Trabalhando a partir da metáfora da mente como casa, o visitante será guiado por um caminho de analogias entre imagens, da escuridão à luz.

Centro Português de Fotografia (Porto). 10 de Julho a 10 de Outubro. Ter-Sex 10.00-18.00, Sáb-Dom 15.00-19.00. Grátis.

