Entre Julho e Agosto, há sessões gratuitas de poesia, performance, cinema e debates no pátio do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto.

Pátio do Pólo Central do Museu de História Natural e da Ciência do Porto

Os eventos gratuitos ao ar livre estão de regresso ao pátio do Pólo Central do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP), com entrada pelo Jardim da Cordoaria. Entre 6 de Julho e 7 de Agosto, a Casa Comum e o MHNC-UP oferecem um programa com noites de poesia, música, cinema, debates e performances, com a cultura e a ciência de mãos dadas.

As sessões acontecem de terça a domingo, sempre às 21.00 e ao ar livre. A entrada é gratuita, mas sujeita a marcação prévia no portal Eventbrite. No total, são mais de 20 eventos a que poderá assistir nas noites de Verão, sob as estrelas do céu. Consulte aqui o programa completo:

6 JUL | 21.00 - Artistas em Foco: Entre Dois Rios e Outras Noites | Exibição do documentário e conversa com Ana Luísa Amaral

7 JUL | 21.00 - Voz dos Objectos | BÁCULO EM XISTO com Rita Gaspar

8 JUL | 21.00 - OUVIR com Luís Adriano Carlos| Sessão de Poesia

10 JUL | 21.00 - As Novas Viagens Philosophicas - À PROCURA DOS RÉPTEIS DE CABO VERDE| Sessão Comentada por Raquel Vasconcelos

11 JUL | 21.00 - RISCAR: ramerrame | Performance TUP -Teatro Universitário do Porto

13 JUL | 21.00 - Artistas em Foco: Manuel Casimiro: Pintar a Ideia | Exibição do documentário e conversa com Manuel Casimiro

14 JUL | 21.00 - A Voz dos Objectos | OS COLIBRIS DO MUSEU com Ricardo Jorge Lopes

15 JUL | 21.00 - Paula Guerra à Conversa com...Grutera

17 JUL | 21.00 - As Novas Viagens Philosophicas - OS CROCODILOS DO DESERTO| Sessão Comentada por José Carlos Brito

18 JUL | 21.00 - RISCAR: #a_Live | Performance TUP -Teatro Universitário do Porto

20 JUL | 21.00 - Artistas em Foco: 30 anos de Volker Schnüttgen | Exibição do documentário e conversa com Volker Schnüttgen

21 JUL | 21.00 - A Voz dos Objectos | PACOTES DE HERBÁRIO: Das expedições de campo do séc. XXI aos espécimes de briófitas do MHNC-UP com Helena Hespanhol

22 JUL | 21.00 - OUVIR com Emanuel Madalena| Sessão de Poesia

24 JUL | 21.00 - As Novas Viagens Philosophicas - UM CASAMENTO NO ATLÂNTICO| Sessão Comentada por Jorge Rocha

25 JUL | 21.00 - RISCAR | Performance TUP -Teatro Universitário do Porto

27 JUL | 21.00 - Artistas em Foco: Sério Fernandes, o Mestre da Escola do Porto | Exibição do documentário e conversa com Sério Fernandes

28 JUL | 21.00 - A Voz dos Objectos |UMA RÃ COM MAIS DE 100 ANOS… NOVA PARA A CIÊNCIA! com Luís Ceríaco

29 JUL | 21.00 - Jazz no Pátio | Concerto do Grupo de Jazz da FEUP

31 JUL | 21.00 - As Novas Viagens Philosophicas - A INTERMINÁVEL VIAGEM DOS SAPOS | Sessão Comentada por Fernando Sequeira

1 AGO | 21.00- RISCAR: Mono | Performance TUP -Teatro Universitário do Porto | Performance TUP -Teatro Universitário do Porto

4 AGO | 21.00 - A Voz dos Objectos | ROCHAS DO ESPAÇO: A COLEÇÃO DE METEORITOS DO MUSEU, com João Muchagata

5 AGO | 21.00 - Missão Tripulada Apollo 15 |Ciclo 50 anos de Missões Tripuladas à Lua

7 AGO | 21.00 - As Novas Viagens Philosophicas - COMO OS COELHOS SAIRAM DA TOCA| Sessão Comentada por Nuno Ferrand de Almeida

