Rota Porto Liberal promove visitas orientadas pela história da cidade

Na guerra civil que dividiu o país entre liberais e absolutistas, liderada pelos dois príncipes irmãos, D. Pedro e D. Miguel, o Porto sofreu um cerco de 13 meses (1832-33) que deixou marcas profundas na cidade – nas suas ruas e lugares, mas também na música, nas artes e na arquitectura. A Rota Porto Liberal resgata as memórias desse período histórico que deu o nome de Invicta à cidade, lançando o desafio de descobrir os locais simbólicos associados a esse tempo de luta e que permitem um maior conhecimento sobre o liberalismo em Portugal.

De 8 de Julho a 30 de Setembro, o programa "Pessoas, Espaços e Memórias" vai contar com exposições, visitas e percursos orientados que evocam os confrontos entre liberais e absolutistas, desde a Revolução Liberal de 1820 até à Guerra Civil de 1832-34. O programa cultural inicia-se no dia em que se assinala simbolicamente a data sobre o desembarque de D. Pedro IV na praia Arnosa de Pampelido, em Matosinhos, e que está na origem do episódio do Cerco do Porto.

Da agenda de iniciativas programadas para o Verão, destacam-se três exposições temporárias: no Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR), no MMIPO - Museu e Igreja da Misericórdia do Porto e no Museu Militar do Porto, com peças históricas das colecções destes museus que ilustram o confronto entre ideais no início do século XIX.

As visitas orientadas são gratuitas, mas os percursos orientados têm um custo de 5€ por pessoa. Para reservar o seu lugar, em ambos o casos, deverá contactar o email visitas@rotaportoliberal.pt

Percursos Orientados (quintas às 15.00)

8 Julho – Do Paço à Misericórdia: MNSR – Hospital de Santo António – Parque Municipal das Virtudes – Cadeia e Tribunal da Relação – MMIPO

9 Setembro – A Cidade em Revolta: Igreja e Cemitério da Lapa – Quartel de Santo Ovídio – Rua dos Mártires da Liberdade – Paços do Concelho

30 Setembro – Do Prado ao Baluarte: MMP – Cemitério do Prado do Repouso, Mausoléu dos Mártires da Liberdade – Biblioteca Pública Municipal do Porto – Real Casa Pia e Aquartelamento das Partidas Avulsas



Visitas Orientadas (quintas às 15.00)

15 Julho, MMP | A Revolução de 24 de Agosto de 1820: Prelúdio do Liberalismo em Portugal

22 Julho, Quartel de Santo Ovídio, Igreja e Cemitério da Lapa

29 Julho, Cemitério do Prado do Repouso

5 Agosto, Mosteiro da Serra do Pilar

12 Agosto, MNSR | 8 Julho – Dia de D. Pedro IV no Museu

A Rota Porto Liberal foi criada em 2017 e junta a Câmara Municipal do Porto, a Direcção Regional de Cultura do Norte, o Exército Português, a Venerável Irmandade de Nª Sª da Lapa, o MMIPO e o MNSR na divulgação dos lugares associados a esse período histórico e ao contributo dado por D. Pedro IV, o primeiro imperador do Brasil, enquanto país independente.

