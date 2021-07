Museu Soares dos Reis abre as portas nas noites de Verão

O primeiro museu público de arte do país volta a receber mais uma edição das “Quintas à Noite no Museu”, uma iniciativa que assinala, culturalmente, a época de Verão. Durante este mês, o Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR) ganha vida nocturna, com o alargamento do horário das 18.00 para as 22.30 e com uma oferta de espectáculos de música, conversas e projecção de cinema.

“O 'Quintas à Noite no Museu' assenta em parcerias com instituições culturais de referência e reflecte um esforço conjunto de promover a cultura em rede, num contexto de retoma da programação cultural”, destaca António Ponte, director do MNSR, citado em comunicado. A entrada será gratuita e limitada à capacidade da sala.

A iniciativa arranca esta quinta-feira, às 21.00, com um recital de Verão da Escola de Música Guilhermina Suggia. No dia 8 de Julho, também às 21.00, será apresentada a "Peça do Mês", uma escrivaninha do século XVI, produzida em tartaruga, madrepérola e ouro. A 16 de Julho, às 21.30, será transmitido o concerto Serenata, da Orquestra de Câmara Portuguesa, numa parceria com o Centro Cultural de Belém, e a 22 de Julho, às 19.45, o auditório do Museu acolhe o concerto Um cancioneiro português, do Teatro Nacional de São Carlos. A programação inclui, ainda, a apresentação da instalação sonora MATS Lab da ESMAE, a 29 de Julho, às 21.00.

+ Os melhores museus no Porto

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal