A nova mercearia de Gaia leva os sabores da aldeia à cidade

No centro de Gaia, nasceu uma nova mercearia. Do campo para a cidade, a Arroba e Meia tem produtos artesanais e colheitas da época, de pequenos produtores da região.

Os sabores mais frescos do campo têm uma nova casa na cidade. A Arroba e Meia está aberta todos os dias na Rua General Torres, no centro de Vila Nova de Gaia, com produtos de época e de produção local, vindos de pequenos produtores à volta do Porto. Pode comprá-los na loja, receber um cabaz semanal em casa ou provar estas colheitas à mesa da mercearia.

© DR Arroba e Meia mercearia

Este projecto nasce da "nostalgia dos Verões passados na aldeia, em casa dos avós", explica Soraia, que gere a mercearia com Sofia. "É um espelho da nossa infância no meio do pomar, na capoeira das galinhas e na cozinha, com a avó de madrugada a fazer queijo com o leite acabado de ordenhar. Foi o amor pela tradição e pela comida que fez arrancar este projecto, que não seria possível sem a rede de pequenos (bem pequeninos) produtores locais."

© DR Mercearia Arroba e Meia

Na mercearia pode comprar uma variedade de frutas e legumes locais e da época, mercearia fina e produtos artesanais (azeite, biscoitos, chocolates, vinhos, conservas), alguns produtos a granel (frutos secos, doces, biscoitos) e ainda mercearia de primeira necessidade (leite, ovos, manteiga, pão, produtos de higiene). Além disso, pode fazer o seu próprio cabaz de produtos artesanais, expostos numa caixa presente para oferecer em mãos, ou com entrega surpresa.

© DR Exemplo de uma caixa presente

Além de comprar, pode também sentar-se aqui a provar as tábuas de queijos e enchidos locais ou "encharcar a alma com bom vinho", com vista para o pôr-do-sol. Todos os dias servem pequeno-almoço, com opções como a torrada composta (2,50€), iogurte com fruta e granola (4€), sumos de fruta (2,20€), pastelaria e cafetaria. Há também refeições ligeiras ao almoço, como sopa (1,50€), sanduíche do dia (4€) e salada do dia (4,50€), e ainda boxes de pequeno-almoço e de tábuas para partilhar, disponíveis para entrega por encomenda.

© DR Tábua de enchidos locais

Se quiser encomendar um cabaz de frutas e vegetais, tem quatro opções: cabaz a dois (16,50€ com 7-9kg de frutas e vegetais), cabaz familiar (19,50€, com 10-11kg de frutas e vegetais), cabaz desfruta (20€, com 5-7kg de frutas da época) e cabaz amor (im)perfeito (5€, com "frutas e legumes feios que procuram uma nova oportunidade"). Pode também receber todas as semanas por email a lista actualizada de produtos disponíveis – basta aceder ao site e inserir o email no fundo da página.

Os produtos vêm o mais fresco possível, por isso os dias de entrega dependem das colheitas da semana. A entrega do cabaz é gratuita no Porto, Lavra e centros de Matosinhos, Maia e Gaia. Em encomendas à lista, a entrega nestas zonas é gratuita em compras superiores a 25€. Neste início de Outono, pode contar com várias abóboras, romãs, castanhas, vinho quente e chá. Em breve, a loja online estará a funcionar para receber as encomendas da semana.

© DR Pode tomar o pequeno-almoço na mercearia

Neste espaço estão a organizar eventos para crianças, como horas do conto com autores de livros infantis, workshops "sem desperdício" e "somos o que comemos", relacionados com a nutrição e produtos da época, provas de vinhos e outras ideias que estão a germinar em parcerias. "Procuramos criar uma rede de entreajuda e disseminação entre os pequenos negócios e os projectos com os quais nos identificamos e partilhamos com o mundo", explica Soraia.

Rua General Torres, 367 (Vila Nova de Gaia). Horário: Todos os dias 09.00-20.00. Contactos: 936 952 700 / arrobaemeia@gmail.com. Links: site, Instagram, Facebook.

