Gaia vai ter um festival de cerveja artesanal com vista para o rio Douro

Durante três dias, alguns dos mais emblemáticos cervejeiros portugueses vão estar no World of Wine, em Vila Nova de Gaia, para dar a provar as suas cervejas artesanais.

Praça do World of Wine (WOW)

Há sempre espaço para uma cerveja, até no mundo do vinho. O World of Wine (WOW), o quarteirão cultural em Vila Nova de Gaia, vai dedicar três dias às cervejas artesanais portuguesas. A primeira edição do Craft acontece nos dias 15, 16 e 17 de Outubro e vai reunir uma dezena de cervejeiros de norte a sul do país. Aqui vai poder provar diferentes variedades de cerveja, mas também "aprender mais sobre o processo de produção e sobre os pontos que unem a cerveja, o vinho e, quem sabe, até o chocolate", lê-se em comunicado. Para acompanhar, haverá petiscos, gastronomia e música.

O evento está programado para a esplanada do restaurante VP, ao ar livre, com vista para o rio Douro. Se as condições climatéricas não forem favoráveis, vai decorrer no interior da Lemon Plaza. A entrada é gratuita, mas quem quiser consumir pagará o valor de 2€ pelo copo, que será válido para os três dias do festival. O Craft vai funcionar nos seguintes horários: sexta-feira, 15 Outubro (17.00-01.00), sábado, 16 Outubro (12.00-01.00), e domingo, 17 Outubro (12.00-19.00).

“No WOW promovemos e contamos a história de várias indústrias que são muito bem feitas em Portugal, temos por isso que enaltecer o trabalho dos cervejeiros que estão também a trabalhar muitíssimo bem e que têm criado excelentes referências. Além do mais, há muitos pontos a unir a cerveja e o vinho, desde o processo de produção até ao ritual de beber para celebrar a vida”, afirma Alberto Tavares, director-geral do WOW, citado em comunicado.

World of Wine, Vila Nova de Gaia. Sex 15 Outubro (17.00-01.00), Sáb 16 Outubro (12.00-01.00), Dom 17 Outubro (12.00-19.00).

