O brunch do World of Wine é agora servido todos os dias

O brunch está agora disponível diariamente no World of Wine, das 10.00 às 18.00. Para provar na esplanada com vista para o rio Douro.

Brunch no World of Wine

Já não precisa de esperar pelo fim-de-semana para experimentar o brunch do World of Wine. O restaurante VP passa agora a disponibilizar o menu de brunch todos os dias, das 10.00 às 18.00.

Há propostas clássicas como as panquecas (7€), ovos Benedict (8€), french toast (5€), crepes (7€) e bagels (7€), mas também pratos de conforto, como o hambúrguer de novilho (9€) ou o burrito (8€). Não faltam opções vegetarianas, sobremesas e bebidas – pode começar pelo cappuccino (2,50€) e acabar com uma Mimosa (5€). Há ainda a opção de “free flow” (bar aberto) durante duas horas, a um preço de 17,50€ por pessoa. Consulte aqui o menu completo e reserve a sua mesa online.

Quem preferir uma refeição mais tradicional ao almoço ou ao jantar, o restaurante T&C é agora o anfitrião da carta de pratos tradicionais, com peixinhos da horta (4€), bacalhau com broa (16€), posta de alcatra (17€) ou francesinha com molho de vinho do Porto (12€).

