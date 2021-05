Já está de portas abertas o museu dedicado à moda portuguesa, ao calçado nacional e à arte da filigrana, reforçando a importância da indústria têxtil no Norte do país.

O sexto museu do World of Wine, em Vila Nova de Gaia, é uma homenagem à arte de bem-fazer nas áreas da moda, do calçado e da filigrana. Destaca os principais criadores nacionais e reforça a importância da indústria têxtil no Norte de Portugal, contando com a contribuição de várias entidades, empresas e designers.

O Museu da Moda e dos Têxteis está aberto das 12.00 às 20.00, de segunda a sexta-feira, e das 10.00 às 20.00, ao fim-de-semana. Os bilhetes custam 15€ e podem ser comprados online.

© DR Museu da Moda e dos Têxteis

No primeiro piso, pode lembrar os momentos cronológicos mais relevantes da história da indústria têxtil portuguesa, desde o século XVI até à actualidade – para isso, o museu conta com o espólio da Riopele, da Tintex e da Têxteis Manuel Gonçalves. Através de uma série de montras, pode aprender sobre os processos de fiação, debuxo, tecelagem e tinturaria, entre outros. É também aqui que pode ver uma curta-metragem sobre a indústria têxtil.

© DR Museu da Moda e dos Têxteis

O segundo piso é dedicado à filigrana, ao calçado e à moda de autor nacional. Pode ver modelos de pioneiros como Eduarda Abbondanza, Mário Matos Ribeiro, Ana Salazar, José António Tenente, João Tomé, Francisco Pontes ou Manuela Gonçalves, dos consagrados Miguel Vieira, Luís Buchinho, Nuno Baltazar, Fátima Lopes, Maria Gambina, Filipe Faísca, Luís Carvalho, Anabela Baldaque, Diogo Miranda, Hugo Costa, Alexandra Moura, Ricardo Preto e Carlos Gil, entre outros. Descubra também os novos talentos que estão a emergir através plataformas como a Bloom do Portugal Fashion e a Sangue Novo da Moda Lisboa.

© DR Museu da Moda e dos Têxteis

O museu está integrado num edifício histórico do século XVIII, que inclui uma capela do arquitecto Nicolau Nasoni, cujos frescos foram restaurados. No piso superior, com um terraço que se debruça sobre o rio Douro, pode conhecer o novo restaurante do World of Wine. Chama-se Mira Mira e está aberto às quintas, sextas e sábados ao jantar, das 19.00 às 22.30, com uma carta de alta gastronomia e cocktails de assinatura, de baixo teor alcoólico.

World of Wine, Rua do Choupelo 39 (Vila Nova de Gaia). Horário do museu: Seg-Sex 12.00-20.00, Sáb-Dom 10.00-20.00. Bilhetes: 15€.

