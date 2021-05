Há uma nova escola de vinho no World of Wine

A partir desta semana, há workshops e degustações para iniciantes e profissionais, na nova escola de vinho do World of Wine, em Vila Nova de Gaia.

Na encosta ribeirinha de Vila Nova de Gaia, onde antes se armazenava o vinho do Porto, há agora um mundo novo com museus, restaurantes, lojas, bares de vinho e uma vista privilegiada para o rio Douro. O World of Wine (WOW) é um projecto do The Fladgate Partnership que celebra a cultura, a gastronomia e a história do Douro e de Portugal. É o sítio certo para quem quiser beber um bom copo de vinho, mas também para aprender mais sobre este néctar.

A nova Escola de Vinho do World of Wine abre esta semana, com workshops e degustações para curiosos, apreciadores e profissionais do sector. Aqui poderá aprender tudo sobre o vinho português, mas também sobre o vinho em geral, num contexto internacional. Todos os cursos e workshops vão funcionar com um número reduzido de pessoas, para aprendizagens mais eficazes e com acompanhamento personalizado.

O primeiro workshop chama-se "Desmistificar o Vinho" e é destinado a pessoas com pouco ou nenhum conhecimento vínico. Poderá aprender os princípios básicos sobre esta bebida e como é produzida, compreender a terminologia mais usada pelos profissionais do sector, provar e analisar vinhos. Com um custo de 30€ e duração de duas horas, vai estar disponível em português (quarta, sexta e sábado) e em inglês (terça e sábado).

Segue-se, em Junho, uma "Introdução ao Vinho do Porto", para pessoas com pouco conhecimento vínico, e uma "Introdução aos Vinhos Portugueses", para quem já tiver algum conhecimento vínico. Em Agosto, poderá aprender sobre a "Harmonização de Vinho e Chocolate".

