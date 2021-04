Galeria do World of Wine vai ter exposição de Francis Bacon

O World of Wine é um verdadeiro quarteirão cultural, onde há muito para ver, incluindo a mais recente novidade: uma exposição de Francis Bacon na Galeria WOW, na praça principal do espaço. Abre ao público no dia 29 de Abril e vai estar disponível até 26 de Setembro. Esta exposição é constituída por várias obras, incluindo trípticos – um trabalho comum do pintor – e uma selecção de litografias e gravuras da autoria de Francis Bacon, que vão ser expostas, em conjunto, pela primeira vez em Portugal.

Além disso, a mostra conta com uma forte componente multimédia, que se afirmará através de uma instalação que retrata o ateliê de Francis Bacon e uma cronologia pela sua vida, conteúdos cedidos pelo The Estate Francis Bacon, em Londres. Já as obras gráficas que vão estar em exposição pertencem à Renschdael Art Foundation e a comissária de arte é Charlotte Crapts.

Além do trabalho de Francis Bacon, também vai poder ficar a conhecer as animações sobre as diferentes linhas de pensamento do artista, desenvolvidas pelos alunos da disciplina de Arte e Comunicação Multimédia da Escola Superior Artística do Porto (ESAP) e das licenciaturas em Design de Comunicação, Comunicação Audiovisual e Multimédia, Videojogos e Aplicações Multimédia da Universidade Lusófona.

O bilhete para a exposição tem um custo de 8€, até 30 de Junho. A partir do dia seguinte, 1 de Julho, a entrada passa a custar 12€. Todos os bilhetes dão direito a um copo de vinho e estão à venda online e na bilheteira do espaço. Existe também um preço especial de 5€, para estudantes e maiores de 65 anos.

