Bienal de Fotografia do Porto está de volta à cidade

A próxima edição da Bienal Fotografia do Porto acontece entre 14 de Maio e 27 de Junho e vai contar com 19 exposições, espalhadas por 15 locais da Baixa do Porto e um espaço em Lisboa. As três restantes serão apresentadas online, através do website da Bienal’21. O acesso a todas as exposições e actividades paralelas é gratuito.

Estas exposições são o resultado de um desafio lançado a 16 curadores e 48 artistas, nacionais e internacionais, a mostrarem o seu trabalho relacionado com o mote do evento: “O que acontece com o mundo acontece connosco”. A temática foi escolhida com o objectivo de fazer o público reflectir sobre o papel da humanidade, no seu relacionamento com o planeta.

Entre os vários trabalhos que vão estar em exposição, merece destaque Cidades na Cidade, patente na Estação de Metro de São Bento, que resulta de uma convocatória ibérica que incentivou ar tistas portugueses e espanhóis a desenvolver projectos fotográficos sobre iniciativas comunitárias urbanas no campo da justiça social e ecológica. Os escolhidos para integrar este projecto colaborativo foram Carlos Barradas, com um projecto sobre o URBiNAT, no Porto, e María Sainz Arandia, com um projecto sobre a Cabanyal Horta, em Valência, Espanha.

Outro trabalho de interesse é a exposição Sustentar, que vai poder visitar na Árvore, e consiste na apresentação de seis projectos desenvolvidos no contexto de iniciativas experimentais focadas na sustentabilidade e implementadas em território nacional. Cada um foi desenvolvido por um artista – Elisa Azevedo, Evgenia Emets, Margarida Reis Pereira, Maria Oliveira (cujo trabalho está representado na foto de destaque), Nuno Barroso, Sam Mountford –, em seis concelhos distribuídos por cinco regiões do país: Algarve, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Beira Litoral e Lisboa e Vale do Tejo.

Além das exposições, a Bienal vai organizar a primeira edição do workshop Art in Action - Climate and Social Responsibil ity, marcado para os dias 15 e 16 de Maio, no Porto, com inscrição gratuita e limitada a 20 participantes. Os formadores responsáveis pelas sessões vão ser Krzysztof Candrowicz, Anna -Kaisa Rastenberger, Arianna Rinaldo e Erik Vroons.

