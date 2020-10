Estão abertas as candidaturas para a Bienal Fotografia do Porto 2021

A Bienal Fotografia do Porto regressa no próximo ano sob o mote ‘Cidades na Cidade’, focada em iniciativas comunitárias urbanas no campo da justiça social e ecológica. As candidaturas podem ser submetidas até 30 de Novembro.

Depois de em 2019 se ter estreado com o tema “Adaptação e Transição”, focado na crise social e ambiental que a humanidade atravessa nos últimos anos, a Bienal Fotografia do Porto tem regresso marcado para o próximo ano. Desta vez, propõe-se ir mais além nas questões de sustentabilidade e tensão entre os hábitos humanos e os recursos naturais, sob o mote “Cidades na Cidade”. O anúncio foi feito na semana passada pela Ci.CLO – Plataforma de Fotografia, organizadora do evento com co-produção da Câmara Municipal do Porto e financiamento da Direcção-Geral das Artes.

A segunda edição da bienal pretende “desenvolver projectos fotográficos sobre iniciativas comunitárias urbanas no campo da justiça social e ecológica, orientadas para a apresentação de soluções locais para questões globais”, descreve a Ci.CLO em publicação de divulgação.

O programa de criação e exposição da edição 2020/21 conta com o apoio mecenático do Banco BPI e da Fundação La Caixa, e terá duas bolsas para atribuir a artistas ou colectivos com nacionalidade e/ou residência em Portugal ou Espanha. Os candidatos seleccionados participarão num projecto colaborativo com dois curadores e outros especialistas convidados, que deverá culminar numa exposição na estação de metro de São Bento.

Esta exposição vai integrar, simultaneamente, a programação da Bienal 2021 e da PHotoEspaña 2021, de 14 de Maio a 27 de Junho, e deverá ser apenas um de vários projectos expositivos a ocupar diferentes espaços da cidade. As candidaturas podem ser enviadas até 30 de Novembro e o regulamento pode ser consultado aqui.

