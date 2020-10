Actualmente, o nosso consumo de fotografia cinge-se ao scroll infinito no ecrã do computador ou telemóvel. É através destes dispositivos que vemos, criamos e armazenamos histórias e memórias fotográficas, numa realidade condizente com o ritmo alucinante do mundo moderno. É para reclamar tempo e espaço de atenção para a fotografia que surge a Kiosk Zine, publicação bimestral em papel A5 assinada pelos fotógrafos José Farinha, Paulo Pimenta e Daniel Rodrigues e pela videógrafa Inês Branco.

O Kiosk Zine ambiciona ser “um documento visual que, além de promover a fotografia, funcione ao mesmo tempo como arquivo documental fotográfico”, lê-se em comunicado de imprensa. Este projecto quer democratizar o acesso à fotografia, a sua discussão e compreensão por parte de todo o tipo de público, não apenas fotógrafos profissionais e amadores. Basta ter curiosidade para folhear as histórias contadas através das várias lentes de fotógrafos nacionais e internacionais.

O número zero foi lançado esta terça-feira e é um três-em-um com fotografia documental dos fundadores: O Grande Hotel, trabalho de Daniel Rodrigues, fotógrafo distinguido pelo World Press Photo em 2013, sobre o Grande Hotel em Moçambique; A hora de luz na prisão, incursão fotográfica de José Farinha pela Cisjordânia; e Um beijo de saudade, trabalho de Paulo Pimenta, fotojornalista do Público, sobre a sua irmã Luísa. A primeira tiragem de 50 exemplares já está esgotada, mas será impressa brevemente uma segunda.

Para já, o lançamento da Kiosk Zine fez-se apenas online, mas está agendada uma apresentação presencial no MIRA Fórum no dia 16, às 21.30, com os criadores do projecto. Também aí a edição zero estará disponível para venda directa por 12€.

+ Alfredo Cunha mostra 50 anos de fotografia em câmaras Leica no Porto

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal