Casa da Arquitectura reabre com exposição fotográfica que retrata obras de Álvaro Siza

A Casa da Arquitectura,em Matosinhos, já marcou data para a reabertura. A partir de sábado, 17 de Abril, e até 3 de Outubro, poderá visitar uma nova exposição, intitulada Arquigrafias. Guido Guidi e Álvaro Siza, com curadoria de Paula Pinto e Joaquim Moren.

Esta exposição vai contar com um total de 97 imagens de diferentes obras do arquitecto portuense, da autoria do fotógrafo italiano Guido Guidi. Todas as fotografias seleccionadas pelos curadores remetem para construções em três cidades (Porto, Matosinhos e Lisboa) e vão estar expostas na Galeria da Casa da Arquitectura.

Em comunicado, a Casa da Arquitectura afirma que esta instalação oferece um “diálogo entre a obra fotográfica de Guido Guidi (Cesena, 1941) e a obra arquitectónica de Álvaro Siza (Matosinhos, 1933) e constitui um encontro singular entre duas figuras ímpares nos seus respectivos campos de trabalho”.

A Casa da Arquitectura já tem mais programação planeada para este ano. Em Maio, pode contar com a inauguração de Radar Veneza: Arquitectos Portugueses na Bienal 1975-2021, uma exposição que retrata a participação portuguesa na Bienal de Arquitectura de Veneza, ao longo de 46 anos, e que vai estar disponível entre 8 de Maio e 10 de Outubro.

