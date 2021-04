Espaços do Museu da Cidade já estão de portas abertas com novas exposições

Com um total de 17 espaços, o Museu da Cidade conta com vários espaços museológicos, como o Banco de Materiais, a Casa Marta Ortigão Sampaio, a Casa Tait, a Casa Guerra Junqueiro e a Casa do Infante. Agora que os museus já podem receber visitas, há novidades para ver.

O Banco de Materiais, que recolhe, estuda, restaura e preserva objectos e os devolve à cidade, fica no Palacete dos Viscondes de Balsemão e é lá que vai encontrar a maior novidade, a abertura do Triplex, um espaço de três salas onde são concebidos projectos expositivos em parceria ou co-produção. Aqui foi instalada a exposição PCP - 100 Anos, que apresenta uma visão global dos principais momentos da vida do partido.

Também faz parte do programa satélite, dedicado ao centenário do Partido Comunista Português, a exposição Panfletarismo, aberta para visitas a partir de 15 de Abril, no foyer do auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett. Foram reunidas duas centenas de cartazes, panfletos e brochuras produzidos pelo partido, por movimentos políticos em que esteve envolvido, por organizações sindicais e por manifestações informais.

Já na Casa Guerra Junqueiro, pode visitar até domingo, 11 de Abril, Cadernos A & B: Prelúdio e Fuga, uma exposição sobre o universo do artista Jorge Feijão. Outra novidade importante é a reabertura da exposição permanente da Casa do Infante que, actualmente, se encontra em obras de manutenção.

Além destes espaços, a Casa Marta Ortigão Sampaio e a Casa Tait também já estão abertos ao público. Pode consultar os horários de todos os espaços e o preço dos bilhetes aqui. Para os portadores do cartão Porto., a entrada é gratuita.

