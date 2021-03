Cartão Porto. vai dar acesso gratuito a museus e descontos nos teatros e piscinas municipais

Apenas os residentes da cidade podem aderir ao cartão, criado pela Câmara Municipal do Porto, e usufruir de todas as ofertas.

A pensar em todos os portuenses que têm domicílio fiscal na cidade, e nos estudantes com quarto ou casa arrendada, a Câmara Municipal do Porto criou o cartão "Porto.". Descontos e entradas gratuitas em espaços culturais são algumas das vantagens da adesão a este cartão.

O anúncio foi feito hoje, através do portal de notícias do município, que confirma que o programa vai entrar em vigor a partir de 5 de Abril – dia em que os espaços culturais estão autorizados a reabrir.

Cartões como o das bibliotecas e o das piscinas municipais vão deixar de existir e passar a estar inseridos neste cartão, que também vai poder ser utilizado nos dois pólos do Teatro Municipal do Porto – Rivoli e Campo Alegre –, onde vai ser possível aproveitar descontos, de metade do preço, em bilhetes para todos os espectáculos e apresentações.

Mas não é tudo – existem mais descontos de 50% para aproveitar, por exemplo, nas actividades organizadas pelos serviços culturais do município e no aparcamento de bicicletas no Parque da Cidade. Já nas publicações culturais da CMP, os descontos vão dos 10% aos 20%.

A entrada em todos os espaços do Museu da Cidade será gratuita, assim como a utilização do elevador dos Guindais, para todos os detentores do cartão. Vai existir ainda a possibilidade de visitar gratuitamente, mediante marcação, os Paços do Concelho.

Este programa também vai dar acesso prioritário a inscrições em actividades dos serviços de educação ambiental e uma redução, para metade do preço, da entrada no Pavilhão da Água. Para já, são estas todas as funcionalidades do cartão, mas o objectivo do município é, a partir de Junho deste ano, conseguir agregar a este cartão o andante13.18 - o título de transporte gratuito para jovens até aos 18 anos.

Também está a ser pensada uma aplicação móvel que vai dar a possibilidade, aos portuenses que assim o quiserem, de receber por SMS informações sobre os cortes de ruas e condicionamento de estacionamento ou trânsito, perto da sua localização.

Depois da Páscoa, os interessados vão poder aderir online, fornecendo os documentos necessários, ou poderão fazê-lo presencialmente, no Gabinete do Munícipe e nos locais municipais que são abrangidos pelo programa.

+ Bibliotecas Municipais do Porto estão novamente de portas abertas

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana