Bibliotecas Municipais do Porto estão novamente de portas abertas

Apesar de estarem abertas, continuam a existir restrições no acesso às Bibliotecas Municipais do Porto

O desconfinamento "a conta-gotas" já começou e uma das primeiras medidas a ser aplicada é a reabertura de todas as bibliotecas municipais. As Bibliotecas Municipais do Porto não vão ficar para trás e, por isso, estão prontas para receber os leitores portuenses, com restrições e com um novo serviço de requisição de livros.

A grande novidade desta reabertura é o auto-empréstimo – o objectivo é permitir, a quem tem cartão de bibliotecário, acesso livre às estantes e o levantamento autónomo de livros. Apesar de existir uma nova forma de requisitar livros, também vai ser possível continuar a fazê-lo em regime take-away.

Continuam a existir várias restrições, mas a partir de agora pode voltar a fazer referência e consulta no local de documentos. Aceder ao wi-fi, às salas de estudo e à reprodução documental são outros serviços que voltam a estar disponíveis. Tudo isto aplicável na Biblioteca Pública Municipal do Porto e na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, onde também passa a ser possível ter acesso ao espaço Internet.

O acesso aos serviços continua condicionado a marcação prévia, que pode (e deve) fazer por telefone (22 519 34 80) ou através do email (bmp@cm-porto.pt).

