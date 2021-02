As bibliotecas continuam encerradas ao público, mas os portuenses não vão ficar sem livros. A partir desta terça-feira, as Bibliotecas Municipais do Porto vão retomar o serviço de empréstimo domiciliário, adoptando o regime de take-away para a recolha de livros, CDs ou DVDs.

Pode consultar o catálogo online, procurando os títulos de livros, CDs e DVDs da sua preferência. Os pedidos podem ser feitos através do número 225 193 480 ou do e-mail bmp@cm-porto.pt, mencionando o nome, número de leitor e contacto telefónico. Podem depois ser levantados na Biblioteca Pública Municipal do Porto, junto ao Jardim de S. Lázaro, de segunda a sexta-feira, entre as 10.00 e as 17.00, mediante agendamento prévio e confirmação do serviço.

No início do ano, a Câmara do Porto tinha já suspendido a aplicação de sanção pecuniária pelo atraso na devolução de documentos requisitados para empréstimo domiciliário nas Bibliotecas Municipais – uma medida que vai manter-se em vigor durante este ano.

Para além da oferta de empréstimo domiciliário em regime de take-away, as Bibliotecas Municipais do Porto disponibilizam gratuitamente o acesso a 7400 publicações periódicas em formato digital, entre jornais e revistas, nacionais e internacionais, através da plataforma Press Reader.

