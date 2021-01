Biblioteca Municipal da Maia cria serviço de entrega de livros ao domicílio

Todas as pessoas que vivem no concelho da Maia têm agora a oportunidade de requisitar livros e recebê-los em casa.

A Biblioteca Municipal da Maia não quer que falte nada aos leitores do concelho durante este novo confinamento, por isso, lançou a campanha "Fique em casa, leia um livro".

Tal como aconteceu em Maio do ano passado, a instituição pública disponibiliza-se, novamente, para levar livros até às casas de quem os reserva. O serviço só está disponível para os residentes do concelho da Maia que, ao fazerem a requisição, podem contar com a entrega do livro no dia seguinte. Para usufruir deste serviço, existem algumas regras – por exemplo, cada utilizador tem direito a seis empréstimos em simultâneo e cada um terá duração de 30 dias.

Para não se preocupar, saiba que todos os livros são manuseados e embalados com recurso a equipamentos de protecção individual e as entregas serão feitas com a máxima segurança, mantendo sempre o distanciamento físico. Caso tenha dúvidas de como tudo funciona, o processo foi explicado através de um tutorial em vídeo, publicado na página de Facebook da biblioteca.

© DR Saiba como pode utilizar este serviço

