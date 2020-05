Biblioteca da Maia leva livros ao domicílio

Nos tempos que correm, é possível receber em casa as compras da mercearia, a comida dos restaurantes preferidos ou a ração dos patudos, por exemplo. No concelho da Maia também é possível abrir a porta para receber em casa livros.

A iniciativa é da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho e está disponível para os leitores registados através do site da instituição cultural. Cada leitor pode requisitar ou, neste caso, encomendar até seis obras em simultâneo. Basta fazer a requisição e agendar um período para a entrega, sendo que a requisição tem o prazo de 45 dias.

De acordo com a biblioteca, “todos os livros serão alvo dos cuidados e recomendações próprias de prevenção, sendo manuseados e embalados com recurso a equipamentos de protecção individual, também utilizados pelas equipas de entrega”, lê-se no portal Viva Porto. Assim, pode fazer a encomenda em segurança. Boas leituras.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Três livros sobre outras pandemias

+ Seis livros para ler sobre sustentabilidade

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.

Share the story