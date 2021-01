Bibliotecas de Matosinhos entregam livros ao domicílio

As bibliotecas municipais vão disponibilizar um serviço de empréstimo de livros ao domicílio, com entrega em todo o concelho de Matosinhos.

As bibliotecas fecharam, mas não pararam. Mesmo durante a pandemia, as bibliotecas municipais de Matosinhos estão com um volume diário de mais de 100 empréstimos diários. Numa altura em que é tão essencial o combate à desinformação e em que devemos cuidar da nossa saúde mental, os livros chegam agora directamente a casa. Para que não fique privado das suas leituras, será oferecido um serviço de empréstimo de livros com entregas ao domicílio, em todo o concelho de Matosinhos.

Para isso, os leitores inscritos nas bibliotecas municipais devem consultar o catálogo online e verificar a disponibilidade dos títulos pretendidos. De seguida, devem contactar a biblioteca via email (bmfe@cm-matosinhos.pt) ou telefone (22 939 0950) e agendar o empréstimo em casa, nos dias úteis, entre as 09.00 e as 19.00.

Os livros serão entregues em casa dentro de embalagens de plástico por funcionários do município. Quando o prazo da requisição terminar, os livros recolhidos ficam durante 48 horas em quarentena em locais destinados para o efeito. Serão ainda salvaguardadas todas as questões de higiene e segurança que se prendem com esta operação, incluindo a desinfecção periódica das viaturas de entrega dos livros.

As bibliotecas de Matosinhos vão ainda disponibilizar aos seus leitores o acesso gratuito a mais de 7700 dos principais jornais e revistas nacionais e internacionais através da PressReader, uma plataforma digital que oferece acesso directo e integral a publicações de mais de 150 países, em mais de 60 línguas – saiba aqui como aceder.

