Galeria Municipal do Porto reabre com novo calendário de exposições

A partir de 6 de Abril, vai ser possível voltar a visitar as exposições interrompidas devido ao novo confinamento. Mas há novidades até ao final do ano.

A próxima fase de desconfinamento, que começa logo a seguir à Páscoa, traz a abertura de espaços culturais em todo o país, entre eles a Galeria Municipal do Porto (GMP). Finalmente, vai ser possível voltar a visitar as duas exposições inauguradas em Dezembro, que tinham sido interrompidas.

Até 25 de Abril, vai poder visitar a exposição Nets of Hyphae, de Diana Policarpo, com curadoria de Stefanie Hessler e co-produção de Kunsthall Trondheim. Até à mesma data, também estará em exibição Que horas são que horas: uma galeria de histórias, cuja curadoria ficou a cargo de José Maia, Paula Parente Pinto e Paulo Mendes.

“A iluminação é um elemento nuclear nas minhas instalações e é pensada de forma conceptual de acordo com os símbolos e... Posted by Galeria Municipal do Porto on Tuesday, March 16, 2021

Em Maio, no dia 18, inicia-se a programação satélite, com Anuário 20, um projecto com curadoria de Ana Resende, Andreia Garcia, Melissa Rodrigues, Pedro Augusto e Pedro Magalhães, que vai ser apresentado em diferentes espaços da cidade, até 18 de Julho.

Com o Verão chegam duas novas exposições. A partir de 12 de Junho, e até 22 de Agosto, é a vez de uma mostra colectiva, com curadoria de Chus Martínez e Filipa Ramos, intitulada de Pés de Barro. Nas mesmas datas também vai ser possível visitar Wall גדר جدار, de Inés Moldavski, com curadoria de Guilherme Blanc.

Já para o período entre 18 de Setembro e 21 de Novembro está programada a inauguração do projecto Atravessar a Fronteira: Os novos babilónios, da autoria do artista e curador Pedro G. Romero. Paralelamente, a GMP vai receber Pandemic: I Don’t Know Karate, But I Know Ka-Razor!, de Filipa Marques e com curadoria de Isabeli Santiago e Juan Luis Toboso.

O Inverno vai ficar marcado por Erro 417: Expectativa Falhada, com curadoria de Marta Espiridião, e A hora antes do pôr do sol, da artista colombiana Milena Bonilla, com curadoria de Juan Luis Toboso. Ambas as exposições começam a 11 de Dezembro e estendem-se até 13 de Fevereiro de 2022.

Pode ficar a saber mais sobre a programação completa online.

