O brunch está de volta à esplanada do World of Wine

É na esplanada do restaurante VP que vai poder desfrutar de um menu de brunch com vista para o Porto.

Panquecas no World of Wine

Com uma série de museus e outros tantos restaurantes, no WOW - World of Wine, em Vila Nova de Gaia, tem muito por onde escolher. A mais recente novidade é a reabertura da esplanada do VP. É neste espaço, dedicado à cozinha portuguesa, que pode provar os menus de brunch, aos fins-de-semana.

Servidos entre as 09.00 e as 13.00, com uma vista privilegiada para a Ribeira e para o rio Douro, os brunches têm todos aqueles pratos típicos desta refeição, como os ovos Benedict, as panquecas e aquelas opções mais saudáveis, como smoothies e iogurte com granola. Também existe sempre opções de pratos de peixe, carne e vegetariano.

© DR Brunch do WOW

Para beber, também pode contar com bebidas quentes, como manda a tradição, e com a clássica mimosa – aliás, até existe uma opção apelidada de free flow (17,50€/por pessoa), que inclui bar aberto durante duas horas.

Além de boa comida, a manhã será acompanhada de música, cortesia do DJ residente André Cascais. Pode ver o menu de brunch completo aqui e pode reservar mesa através do site oficial. Bom apetite.

