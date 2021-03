World of Wine lança nova loja online

O World of Wine tem uma nova loja online, com um catálogo recheado que conta, para já, com mais de 700 produtos. O grande destaque do lançamento da plataforma é a edição especial de uma caixa de bombons, para celebrar a época da Páscoa, da Vinte Vinte – a marca de chocolate produzido na fábrica do Museu do Chocolate do WOW.

Na loja online vai encontrar artigos como saca-rolhas, chocolates, tote bags, conservas, postais, cadernos, joalharia, entre muitas outras coisas. Para ser mais fácil navegar, o site está organizado em diferentes categorias, como moda e acessórios, casa e decoração, brinquedos, cultura e lazer, papelaria, produtos alimentares e ainda chocolates.

Todos os produtos disponíveis podem, normalmente, ser encontrados nas lojas temáticas de cada um dos cinco museus do WOW: o Porto Region Across the Ages, onde pode saber mais sobre acontecimentos históricos da cidade; Planet Cork, dedicado ao universo da cortiça; The Bridge Collection, que se foca no vinho; Porto Fashion & Fabric Museum, que dá destaque ao têxtil e ao mundo da moda, do calçado e da filigrana; e The Chocolate Story, cujo nome diz tudo.

“Enquanto não é possível regressar à normalidade, abrir portas e receber todos os nossos visitantes nos museus, nas lojas e nos restaurantes, melhorámos a nossa loja online, porque é o nosso elo de ligação com quem já nos visitou, com quem sabe que as nossas lojas têm uma selecção de produtos diferente, original e temática, com um espírito muito WOW”, explica o CEO Adrian Bridge, em comunicado.

Os portes de envio são gratuitos para todas as compras com valor igual ou superior a 30€.

