Na encosta ribeirinha de Vila Nova de Gaia, um conjunto de antigas caves de vinho do Porto tornou-se num autêntico bairro de cultura, retalho e restauração que acomoda o melhor da cidade, da região e do país. São 35 mil metros quadrados que compõem o World of Wine, do The Fladgate Partnership, grupo que detém as casas de vinho Taylor’s, Croft ou Fonseca ou os hotéis The Yeatman e Infante Sagres.

Anunciado em 2017 e com abertura marcada para 31 de Julho, o World of Wine (WoW) tem uma missão tão colossal como a sua dimensão: dar a conhecer os vinhos portugueses através da história e património das várias regiões vitivinícolas. Para isso, convida os visitantes a viajar pela riqueza de vinhas, castas, solos, climas, altitudes, paisagens e técnicas de vinificação existentes em território nacional.

O objectivo é traçar o caminho que o vinho faz da terra até ao copo. Nesse sentido, vai muito além do nome, pois inclui seis experiências museológicas relacionadas com o vinho e com as indústrias e objectos a ele associadas, como a cortiça ou o copo. Há, ainda, nove restaurantes, bares e cafés, uma escola de vinho, lojas, uma galeria de arte e um espaço para eventos.

“O grande fio condutor [do WoW] não é necessariamente o vinho, mas Portugal e a região norte”, esclarece Richard Bowden, director de marketing para o turismo do grupo. O espaço permite, por exemplo, mergulhar nos têxteis portugueses, sector estruturante para a economia desta zona. Para adoçar a visita, há uma fábrica de chocolate.

Há opções para todos os gostos, diversidade que Richard Bowen entende ser, mais do que nunca, essencial para o turismo. “Não há turismo sem conteúdo”. O World of Wine surge num mundo bem diferente daquele em que foi idealizado, mas procurou ajustar-se aos novos tempos.

Há um sistema de filtragem do ar condicionado, torniquetes de acesso a cada experiência, postos de higienização, portas automáticas e quatro entradas no espaço, duas na Rua do Choupelo, uma no Largo Joaquim Magalhães e outra na Rua Cândido dos Reis.

A própria estrutura do WoW facilita o distanciamento social, pois inclui amplos espaços exteriores como a praça principal — onde se destaca a deslumbrante vista sobre o colorido casario da Ribeira, a zona ribeirinha e a ponte Luís I —, várias esplanadas, um anfiteatro ao ar livre e um espaço ajardinado.

Com um investimento de 100 milhões de euros, o World of Wine quer “captar novos turistas, mas sobretudo fazer com que os que já vêm fiquem mais tempo”, reconhece o director de marketing. Isto porque, diz, a “tendência [futura] será viajar para mais perto e por mais tempo”.

A segunda fase de abertura deverá acontecer em Novembro, com o lançamento do Porto Fashion & Fabric Museum, experiência dedicada ao sector têxtil. Até lá, o projecto compromete-se a ser “uma razão para (re)visitar o Porto”.

MUSEUS

WINE EXPERIENCE

Pela primeira vez, o vinho português tem direito a espaço próprio em Vila Nova de Gaia, que até agora acolhia 16 centros de visitas focados apenas no vinho do Porto. Dirigido a “simpatizantes amadores e enólogos experientes”, este núcleo proporciona uma viagem pelas regiões vínicas do continente e das ilhas, no sentido de ajudar a “perceber que vinhos há, o que os diferencia e como devem ser provados e conjugados”. Para isso há, por exemplo, um documentário com vários produtores do país e recriações de casinhas típicas de cada região.

PORTO REGION ACROSS THE AGES

O Porto é lugar de resistência desde os primórdios dos tempos. Esta experiência convida a entrar na máquina do tempo para testemunhar acontecimentos históricos que influenciaram o curso da cidade e moldaram o carácter dos seus habitantes, como os Descobrimentos, as Invasões Francesas, a Guerra Civil ou a Revolução Industrial, através de uma “série de experiências interactivas”-

PLANET CORK

É difícil não ficar de queixo caído com o sobreiro enorme que nos recebe. A réplica da árvore está embutida em dois pisos do edifício e faz jus ao papel de Portugal na produção mundial de cortiça. É de 730 hectares de floresta nacional que sai mais de 50% da matéria-prima, utilizada globalmente para vários fins. Da clássica rolha ao design de moda, passando pelas indústrias automóvel e aeroespacial, as possibilidades são infinitas. Esta é uma parceria da WoW com a Corticeira Amorim.

THE BRIDGE COLLECTION

Ao longo dos séculos, o vinho tem regado todo o tipo de celebrações religiosas e pagãs. A partilha de um copo de vinho sempre foi “símbolo de união e partilha entre povos”. Pode conhecer a “evolução da civilização através da bebida” a partir do espólio pessoal de Adrian Bridge, CEO do grupo. Há mais de mil copos e taças de vinho para ver, o mais antigo datado de 7000 a.C. A colecção segue ordem cronológica e vai da Grécia Antiga à actualidade.

PORTO FASHION & FABRIC MUSEUM

Instalado num edifício do século XVIII, esta experiência divide-se em dois níveis: o primeiro contextualiza a importância do sector no tecido socioeconómico do norte e de Portugal através de uma exposição que mostra a criação de uma peça passo-a-passo; o segundo faz um apanhado da moda e calçado portugueses e da arte da filigrana dos anos 1980 ao presente. Há, ainda, um espaço para exposições temporárias de criadores emergentes e consagrados.

THE CHOCOLATE STORY

Esta será uma experiência deliciosa para miúdos e graúdos, que podem assistir aos “processos da transformação das sementes de cacau em chocolate”. Antes de ficar com água na boca, viaje à América Central e às origens do chocolate, com paragem pela Europa para explicar “a importância histórica de Portugal na distribuição de cacau”. No final, há uma prova de chocolate. Se a gula persistir, continue a degustação na cafetaria ou na loja.

RESTAURANTES

Há opções para todos os palatos nos cinco restaurantes da praça central: 1828, fine dining com carta sazonal e sobremesas à base de chocolate; Root & Vine, com propostas maioritariamente vegan, a que pode adicionar carne ou peixe; The Golden Catch, que onjuga peixe e legumes com diferentes batatas e molhos; Angel’s Share, wine bar que serve vinhos a copo e tábuas de queijos e enchidos; e Suspiro, dedicado a sobremesas portuguesas e à pastelaria francesa. Difícil vai ser escolher.

World of Wine. Rua do Choupelo, 250 (Gaia). 22 012 1200. Seg-Sex 11.00-19.00 Sáb-Dom 9.00-19.00. A partir de 15€/experiência.

+ As melhores coisas para fazer sozinho no Porto

+ 31 coisas incríveis para fazer no Porto

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story