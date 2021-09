Oktoberfest: a festa da cerveja está de volta ao Porto

Não precisa de ir até à Alemanha para ter um pouco da experiência do Oktoberfest. A cerveja Nortada encarrega-se de trazer ao Porto uma versão do festival alemão, que nesta quarta edição acontece entre 24 de Setembro e 9 de Outubro, com comida típica e muita cerveja artesanal.

Na casa da Nortada pode contar com decoração e trajes a rigor, muitos jogos temáticos e as famosas canecas de Märzen, a cerveja especial concebida para o Oktoberfest.

O menu Oktoberfest (12€) foi especialmente pensado para a ocasião, integrando pratos tipicamente alemães. É composto por um pretzel de entrada, seguido de uma selecção de salsichas alemãs ou um schnitzel com molho de cogumelos, e uma caneca de cerveja de 0,5L para acompanhar. Se houver espaço, pode ainda pedir um apfelstrudel para sobremesa. Quem preferir, pode experimentar o menu regular, com opções como as bolas de alheira e queijo (5€), as costelinhas (8€) e o beernoffi (3€), idealmente acompanhados de Lager, IPA e Coffee Break, respectivamente.

Para se divertir um pouco mais, há beer pong e o jogo das damas em versão cervejeira, além de outros jogos típicos desta época do ano, como o Stein Holding. A pensar em quem não pode deslocar-se ao Porto nestes dias, há várias novidades na loja online, como o Kit Oktoberfest Nortada (1 caneca 0,5L + 2 cervejas Oktoberfest 0,5L) por 14,90€ e ainda um Deutsches Bierpaket (pack de 10 unidades com 5 estilos diferentes de cerveja alemã) por 19,99€.

Rua de Sá da Bandeira, 210 (Porto). Ter-Sáb 17.30-02.00. Reservas: 22 018 1000, geral@fcportuense.pt

+ Os melhores bares de cerveja no Porto

+ As melhores esplanadas para beber cerveja artesanal no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal