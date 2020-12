A nova pizzaria do Porto tem o sabor de Itália e do Brasil

Formaggio é queijo em italiano, 011 é o indicativo de São Paulo. A nova pizzaria da cidade abriu em Outubro pelas mãos de Júlia Urcioli e Pietro Carlini, dois brasileiros com ascendência italiana que tiveram formação em Nápoles antes de abrir uma casa dedicada a esta especialidade.

Na Formaggio 011 pode encontrar as estrelas da casa, as pizzas napolitanas, mas também as pizzas fritas. Entre elas há opções doces e salgadas, vegan e vegetarianas. São feitas com produtos italianos, como o molho de tomate San Marzano D.O.P., mas também com sabores brasileiros como o queijo catupiry. Também pode experimentar as pastas frescas e entradas como o pão de alho (com ou sem queijo) e as bolinhas fritas de queijo.

© Formaggio 011 Pizza Diávola e pizza Quattro Formaggi

De borda grossa, as pizzas napolitanas têm opções como a Marinara (5€), Margherita (6,50€), Pimentos (6,50€), Pepperoni (8€), Catupepe (8€), Veggie (6€), Atum (9,50€), Portuguesa (8€), Bacon e Fiambre (8€), Fiambre e Cogumelos (8€), Diávola (8,50€), Presunto (8,50€), Pomodoro 4 Queijos (8,50€), Quattro Formaggi (8,50€), Frango Catupiry (9€), Carbonara (9€), Verace (10€), Moda do Chef (10,50€), Tomate Seco com Búfala (11,50€) e a doce, com Nutella (5,50€).

© Formaggio 011 Pizza frita de Pepperoni e pizza frita de Nutella

Pode encontrar a pizza frita, outra especialidade de Nápoles, em sabores como Margherita (5€), Pepperoni (5,50€), Pimentos (5,50€), Quattro Formaggi (6,50€), Presunto Cogu (6,50€), Moda do Chef (7€) ou com cobertura de Nutella (5,50€).

© Formaggio 011 Pasta à Carbonara

Nas massas há a clássica carbonara (7,50€), a sorrentina com molho de tomate, queijo e manjericão (6,50€), pesto (7,50€), Nápoli (7,50€), frango com gorgonzola (7,50€) e a Formaggio 011 (9€), com molho à base de Emmental, gorgonzola, Grana Padano, Manchego e Grana Padano gratinado.

Se preferir provar estas especialidades em casa, pode encomendar directamente no site da Formaggio 011. A taxa de entrega varia conforme a zona da cidade, mas é gratuita em pedidos acima de 15€.

Morada: Rua Alferes Malheiro, 203 (Porto)

Horário: Seg-Ter e Qui-Dom 12.00-15.30 e 18.00-22.30

Contactos: 938 421 341 / contato@formaggio011.com

Links: Site / Instagram / Facebook

