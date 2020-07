A nova unidade hoteleira do Porto foi oficialmente inaugurada este mês com o selo Clean & Safe. A S. Bento Residences nasce das ruínas ao lado da Estação de São Bento. Disponibiliza 16 apartamentos turísticos pensados para estadias de curta e média duração.

O projecto nasce numa zona classificada pela Unesco e foi projectado pelo gabinete Pedra Líquida, liderado pelo arquitecto Nuno Grande. Surge como um prolongamento da escarpa na esquina ao lado da estação. Esta esquina foi fruto de um plano de demolição da Rua do Loureiro, para o desenvolvimento de um eixo moderno (a Avenida D. Afonso Henriques), que gerou uma "ferida" aberta no centro da cidade, expondo uma escarpa de granito.

O projecto do gabinete Pedra Líquida pretende "estabelecer continuidade entre todas as camadas históricas, mas também uma relação de balanço entre a fachada da estação velha e o maciço de pedra da escarpa". Apresenta um "bloco monolítico, construído em betão exposto, martelado in situ". O projecto tem também detalhes em latão, presentes na composição das novas varandas e caixilhos de janela no piso térreo. Integrando os edifícios em seu redor e a escarpa, o S, Bento Residences procura estabelecer "uma ponte entre o século XVIII e o século XXI".

Os 16 apartamentos estão totalmente equipados e com serviço personalizado. Todas as unidades incluem uma varanda, uma área de estar com um sofá, cozinha com fogão, máquinas de lavar, microondas e frigorífico, WC privativa, TV plasma por cabo e Wi-Fi gratuito. O uso de máscara é obrigatório nos espaços comuns por parte de todos os colaboradores e hóspedes.

