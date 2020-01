A partir do Verão há mais voos do Porto para Viena

Viajar para a cidade de Mozart, Beethoven ou Sigmund Freud vai passar a ser ainda mais fácil a partir do Verão de 2020, graças ao reforço dos voos entre o Porto e Viena, na Áustria, da Wizz Air. A companhia aérea austríaca de baixo custo tem um novo Airbus A321, o que faz com que agora sejam nove o número de aeronaves a voar a partir da Áustria.

Até agora havia apenas duas ligações semanais entre a Invicta e a capital da Áustria mas, a partir do Verão, vão passar a existir três voos. "Este reforço confirma a aposta sustentada da empresa húngara na cidade do Porto", diz a autarquia no site de notícias Porto.

Há voos às segundas, quartas e sextas-feiras e os preços começam nos 19,90€. Aproveite para visitar monumentos emblemáticos como o Palácio de Schönbrunn, que integra o Património da Humanidade da UNESCO desde 1996, a Catedral de Santo Estevão e o Palácio Belvedere, mas também outros espaços cheios de carisma, como o mercado Karmelitermarkt ou o mercado central de Viena - Naschmarkt. Ah, e não deixe de assistir a um espectáculo na Ópera Estatal de Viena. Boa viagem.

+ Aeroporto Sá Carneiro: 15 milhões para aumentar a capacidade em mais de 60%

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.