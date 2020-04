A Peneira, nova padaria de fermentação natural, entrega pão em casa

A Peneira, nova padaria de fermentação natural da cidade, abriu as portas no início de Março, pouco tempo antes de ter que as fechar pelos motivos óbvios. No entanto, e como o pão é um bem essencial, o da Peneira é entregue uma vez por semana, ao sábado, no centro do Porto, Freixo e Avenida da República, em Gaia. Fora do centro da Invicta, há uma taxa de entrega de 2€.



Os pães (entre 2,50€ e 4€) vão variando, mas o de trigo nunca falta. De resto, pode contar com pão de sementes, batata doce, trigo e centeio, de alfarroba, entre outros. Também há packs de croissants e rolinhos de canela (ambos a 6€) e outros produtos de pastelaria de fermentação longa, termo que preferem utilizar.

Os produtos para a semana são lançados entre segunda e terça-feira e devem ser encomendados até sexta às 10.00 através do Facebook, Instagram ou pelo 916 390 153.

