A Primavera traz de volta o Mercado do Molhe na Foz do Douro

Os jardins da Pérgola do Molhe, na Foz do Douro, voltam a receber o Mercado do Molhe no primeiro e último sábado de cada mês. A entrada é livre.

O tempo primaveril traz uma vontade renovada de descobrir o Porto a pé. Pela cidade, há várias feiras e mercados que convidam a uma pausa para conhecer o trabalho de artesãos, produtores e criadores locais. Entre eles está o regressado Mercado do Molhe, que vai estar instalado nos jardins junto à Pérgola do Molhe, na Foz do Douro.

As próximas datas do Mercado do Molhe já estão marcadas: 2 e 30 de Abril, 7 e 28 de Maio, 4 e 25 de Junho. O evento vai estar a funcionar entre as 10.00 e as 19.00, com entrada livre. Por aqui vai encontrar produtos de artesanato, bijuteria, brinquedos, acessórios e vestuário para adultos e crianças, mas também produtos gastronómicos regionais.

O Mercado do Molhe é organizado pelo Mercado da Alegria, que decorre aos domingos no Jardim do Passeio Alegre. Conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto e da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. As datas do mercado poderão sofrer alterações alheias à organização, nomeadamente devido às condições meteorológicas.

