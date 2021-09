A primeira escola de gin do país instalou-se em Campanhã

A zona oriental da cidade também merece atenção. Recentemente, Campanhã foi a morada escolhida para a recém-nascida Scoundrels Distilling Co., onde as estrelas são o rum e o gin. Para já, vendem e produzem gin de marca própria (o Invicta Gin), organizam visitas e provas e ainda ensinam sobre destilação, a história da bebida e a sua produção.

O responsável por esta ideia é Travis Cunningham, um empreendedor australiano que já chamou casa a vários países, incluindo Arábia Saudita, Mongólia, Iraque, Dubai e Nigéria, o último local onde viveu com a família, antes de se mudar para o Porto. A mudança foi motivada pela vontade de abrir uma destilaria e produzir rum. Escolheram a Invicta, não só por ser uma "cidade bonita", mas também pela facilidade de encontrar e utilizar pipas de vinho do Porto para envelhecer o rum. Entretanto, surgiu a ideia de fazer gin e de ensinar como fazê-lo.

Criar a marca de gin não foi fácil. Inicialmente, Travis tentou registar a marca Porto Gin, mas o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto contestou esse nome, até que surgiu a ideia de usar Invicta Gin, por sugestão de um amigo português. "O termo Invicta no Porto significa 'a cidade invencível' e pensamos que, dados os desafios que temos vivido para abrir a destilaria com atrasos na construção, a pandemia tornou o nome mais relevante do que nunca para a viagem que temos feito", conta.

© DR Três variedades de Invicta Gin

Foram criadas três variedades: o International Dry (39,95€), feito "ao estilo de um London Dry", o Portuguese Citrus (44,95€), que inclui "cascas de três citrinos portugueses, descascados e secos à mão", e o Navy Strength (54,95€), "usado em cocktails". No futuro, o catálogo vai incluir alguns gins sazonais de edição limitada.

"Fazer este gin é um esforço familiar, fazemos tudo à mão e existem muitos processos, incluindo etiquetagem manual", explica Travis. Isto significa que cada garrafa exige muito trabalho e rigor a produzir. O gin mais popular, até agora, é o cítrico que é "totalmente único e deixa as pessoas maravilhadas com o cheiro e o sabor" – "até o chamamos de luz do sol num copo", acrescenta.

Tudo isto está à venda no espaço, na Praça da Corujeira, e na loja online, mas já estão a tentar criar parcerias para vender as suas bebidas em bares e restaurantes do Porto e no resto do país. A longo prazo, vão focar-se nas vendas internacionais pela União Europeia.

O Scroundrels Rum ainda não está disponível, mas já está a ser trabalhado. Será uma bebida artesanal, feita com melaço e envelhecida em carvalho, o que resultará num spiced rum e aged rum. Além disso, também estão a planear uma parceria com produtores de rum madeirenses.

© DR A escola de gina

O conceito da escola de gin (Invicta Gin School) é da responsabilidade de Andy, esposa de Travis. Foi necessário fazer "muita pesquisa para desenvolvê-la a partir de uma ideia inicial e para projectar e construir a escola", mas o resultado está à vista de todos e é um espaço "único no Porto e em Portugal".

As aulas custam 85€ por pessoa e têm uma duração de três horas, durante as quais "os participantes aprendem sobre a arte da destilação, escolhem botânicos e provam alguns dos gins". Para acompanhar, os responsáveis oferecem uma tábua de queijos e pão e, quando a aula terminar, cada um pode levar a sua garrafa de gin personalizada, com 500 ml, para casa.

Mas esta não é a única experiência que pode fazer na Scoundrels Distilling Co. Também está disponível a Gin Flight (20€/pessoa), uma prova que permite aos clientes ficar a conhecer as três variedades de gin de marca própria, acompanhadas de uma tábua de queijos e pão. Além disso, o espaço também está de portas abertas para receber pop-ups de restaurantes, algo que estará na agenda muito em breve.

© DR Galeria de arte na Scoundrels Distilling Co.

Esta destilaria também é um espaço cultural, graças ao ARTSpace by Invicta Gin, um local onde artistas portugueses (ou a viver em Portugal) podem expor e vender o seu trabalho, sem custos adicionais. A arte em exposição pode consistir em "peças visuais, como fotografias, pinturas ou desenhos".

Ser sustentável também foi uma preocupação da Scoundrels, por isso usam diferentes estratégias para assegurar que são amigos do ambiente. Por exemplo, os ingredientes botânicos não vão para o lixo – são utilizados para compostagem ou doados a um produtor local de sabonete artesanal. Fazem ainda parte do The Porto Protocol, um grupo de empresas e cidadãos que se comprometem a criar mudanças positivas na indústria do vinho e outras bebidas, reduzindo o impacto do sector no mundo.

Praça da Corujeira, 154-158 (Campanhã).

