À procura da próxima aventura? O Evereste vai reabrir em Setembro

O Nepal vai voltar a permitir as visitas aos Himalaias para a temporada de Outono.

Manter a forma durante uma quarentena não é pêra doce. As deslocações reduziram, os ginásios fecharam e, graças às restrições de viagem, o turismo de aventura ficou fora de questão.

Mas, agora, países de todo o mundo estão a voltar a reabrir as suas fronteiras, e, no caso do Nepal, isso inclui o acesso aos Himalaias. Por isso, se é um dos poucos que conseguiu manter uma excelente forma física nos últimos meses – e está à procura de um desafio para quebrar a monotonia – 2020 pode revelar-se uma verdadeira aventura.

No início do mês, o Nepal anunciou que vai reabrir as montanhas dos Himalaias a alpinistas – incluindo o pico mais alto do Mundo, o Monte Evereste – para a temporada de Outono. Aventureiros intrépidos podem agora inscrever-se para obter uma licença para percorrer o país entre Setembro e Novembro deste ano.

As caminhadas e escaladas estavam proibidas no Nepal desde Março, e a ausência de turismo de aventura durante o pico da temporada de Abril e Maio teve um grande impacto na economia do país. Acredita-se que cerca de 200.000 sherpas, guias e carregadores tenham sido afectados pela falta de alpinistas.

O país suspendeu o confinamento a 21 de Julho e, a partir de 30 de Julho, hotéis e restaurantes reabriram com as devidas medidas de distanciamento social em vigor. A partir do dia 17 de Agosto, serão retomados os voos internacionais.

Subir ao Evereste não é para todos, mas não deixe que isso o desanime. O Nepal é casa de mais sete das 14 montanhas mais altas do mundo, por isso desafios (mais acessíveis) não vão faltar.

