A Serra da Estrela tem um novo hotel de montanha

A nova unidade de quatro estrelas é o primeiro hotel de montanha do grupo Vila Galé.

O primeiro hotel de montanha do grupo Vila Galé está instalado em pleno Vale Glaciar do Zêzere, no lugar da Fonte Santa, em Manteigas. Esta nova unidade temática de quatro estrelas é dedicada aos “Mitos, lendas, costumes e tradições da região serrana”.

Com o selo Clean & Safe, o Vila Galé Serra da Estrela tem 91 quartos (82 standard e 9 familiares, com preços desde 104€), bar e restaurante, duas piscinas exteriores (uma para adultos e outra para crianças, com escorregas) e salas para eventos. O Satsanga Spa inclui uma piscina de hidromassagem ao ar livre, sauna, banho turco, duche Vichy, ginásio e salas para tratamentos estéticos e massagens.

O hotel está rodeado de verde, com a localização ideal para actividades ao ar livre. É um bom ponto de partida para trilhos de trekking ou hiking, para caminhadas na natureza ou para explorar a região.

