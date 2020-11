A Serra da Estrela tem um novo miradouro e dois baloiços – para ver o nascer e o pôr-do-sol

Há dois novos baloiços e um miradouro que proporcionam diferentes formas de usufruir da paisagem do Vale do Mondego e de Celorico da Beira. Foram instalados no ponto mais alto da serra da Lomba, junto ao talefe e ao parque eólico, na aldeia da Rapa, dentro do Parque Natural da Serra da Estrela.

Os Baloiços da Rapa foram construídos a uma altitude de 990 metros, junto ao marco geodésico da Rapa. São dois baloiços em madeira em estrutura dupla, instalados em lados opostos, para observar ângulos diferentes da mesma paisagem e contemplar o nascer e o pôr-do-sol.

© União das Freguesias de Rapa e Cadafaz Um dos dois Baloiços da Rapa

O Miradouro da Rapa foi erguido no topo de um rochedo – para lá chegar, terá que atravessar uma pequena plataforma metálica suspensa. Fica acima dos mil metros de altitude, virado para o Vale do Mondego e para a cidade da Guarda.

© Município de Celorico da Beira Miradouro da Rapa

Além da construção dos baloiços e do miradouro, foi feito um trabalho de sinalização, limpeza e arranjo dos caminhos. Para encontrar estas maravilhas, procure o marco geodésico da Rapa (ver mapa) ou siga o percurso neste vídeo da União das Freguesias de Rapa e Cadafaz.

