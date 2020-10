O novo miradouro da Serra da Estrela é um anfiteatro para a natureza

A Varanda dos Carqueijais já era um importante ponto turístico para quem subia à Serra da Estrela. Agora, o miradouro ganhou uma nova estrutura, um passadiço suspenso que oferece uma experiência diferente de comunhão com a paisagem. Vai ser inaugurado no dia 20 de Outubro, em comemoração dos 150 anos da elevação de Covilhã a cidade.

O novo miradouro é uma espécie de anfiteatro que segue a morfologia do terreno. A grande novidade é o passadiço pedonal, um percurso suspenso sobre a paisagem, mas a renovação incluiu ainda a repavimentação e a colocação de muros, mobiliário urbano, iluminação e arbustos.

É uma varanda privilegiada com uma vista panorâmica sobre a Cova da Beira e a Covilhã, que se prolonga até à base onde começa a elevação da Serra da Estrela, com uma paisagem de pomares e olivais marcada pelo rio Zêzere. Em segundo plano, destaca-se a Serra da Gardunha, e em último plano é possível observar várias serras da Cordilheira Central Ibérica – mas só em dias de céu limpo.

O miradouro fica a meio do caminho entre a Covilhã e as Penhas da Saúde, quase em frente ao Hotel dos Carqueijais (ver mapa). No dia 20 de Outubro, será também inaugurada uma rota de sete percursos pedestres, com cerca de 100 quilómetros, no âmbito da celebração do aniversário da Covilhã.

