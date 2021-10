A única obra de Leonardo da Vinci em Portugal está exposta no Porto

É uma oportunidade rara para ver a obra de Leonardo da Vinci. Está no Museu Nacional Soares dos Reis, numa exposição com desenhos de mestres europeus.

A exposição Desenhos de Mestres Europeus em Coleções Portuguesas II: Itália e Portugal integra cerca de cem desenhos produzidos por reconhecidos mestres italianos e portugueses. São peças provenientes de colecções nacionais, tanto públicas como privadas, com uma abrangência temporal entre o Renascimento italiano e a Escola Portuguesa do século XIX. Pode ser visitada no Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR), até 31 de Dezembro.

Com curadoria de Nicholas Turner, especialista na área do desenho, a exposição inclui obras classificadas como Tesouros Nacionais. Pode ver desenhos de autores como Francisco de Holanda, António Domingos Sequeira e o único exemplar de Leonardo da Vinci existente em Portugal, pertencente ao acervo do Museu da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto.

© DR 'Rapariga lavando os pés a uma criança' de Leonardo da Vinci

Esta é uma oportunidade rara para ver de perto Rapariga lavando os pés a uma criança, desenho que terá sido realizado entre 1480 e 1483 por Leonardo da Vinci. A obra foi apresentada pela primeira vez ao público em 1962, na Escola Superior de Belas Artes do Porto, sob o nome de outro autor: Raffaellino da Reggio. Passados três anos, o historiador de arte britânico Philip Pouncey apurou a verdadeira autoria do desenho. A obra teve a sua última apresentação no Porto em Maio de 2019, por ocasião das celebrações dos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, tendo passado por alguns dos mais importantes museus do mundo, incluindo o Louvre, em Paris.

O programa paralelo à exposição vai contar com conferências, actividades do serviço de educação e visitas guiadas nos dias 28 de Outubro (17.30), 11 e 25 de Novembro (17.30), 13 e 27 de Novembro (11.00), 9 de Dezembro (17.30), 11 e 18 de Dezembro (11.00). As visitas têm vagas limitadas e requerem inscrição através do email divulgacao@mnsr.dgpc.pt. O MNSR está aberto de terça a domingo, incluindo feriados, das 10.00 às 18.00. O bilhete (5€) dá também acesso à exposição Azul e Ouro - Esmaltes em Portugal da Época Medieval à Época Moderna.

