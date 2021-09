A única plantação de chá em Portugal continental abre as portas no aniversário

Sabia que há uma plantação de chá perto do Porto? No dia em que celebra uma década, as portas abrem-se com visitas guiadas e degustação de chás.

Em Fornelo, na transição entre a Maia e Vila do Conde, encontra-se a única plantação de chá biológico em Portugal continental. Em Outubro de 2011, Nina Gruntkowski e Dirk Niepoort plantaram os primeiros pés de chá no jardim da sua casa do Porto. Passados três anos, iniciaram o cultivo num terreno em Fornelo, onde hoje a Chá Camélia possui 12.000 pés de Camellia sinensis.

Em breve, vão lançar um novo produto, uma kombucha em parceria com a HomeLab e a Niepoort, que vai ser a bebida escolhida para brindar ao aniversário da Chá Camélia no sábado, 9 de Outubro, dia que terá as portas abertas a todos os que quiserem conhecer a plantação. Das 14.30 às 18.30, os visitantes que comprarem o bilhete (no valor de 10€) poderão fazer uma visita guiada à plantação, uma degustação de chás e provar alguns produtos de parcerias da Chá Camélia.

DR Plantação de chá Camélia

Haverá uma banca de vinhos Nat Cool, da Niepoort, e cada participante terá direito a uma dose de sushi. À entrada, cada pessoa receberá uma malga de porcelana da Chá Camélia, que será o seu copo durante todo o dia, e que servirá para brindar com o Kombu Viva, a nova kombucha que nasceu do encontro entre o chá biológico e as rosas destinadas à culinária da plantação ao lado.

Para encerrar o dia, haverá ainda uma cerimónia japonesa do chá, conduzida por Erika Kobayashi, que auxilia na colheita e faz regularmente workshops com Nina Gruntkowski na plantação. No fim, está também prometida uma surpresa para cada participante.

© DR Nina Gruntkowski e Erika Kobayashi

Chá Camélia: Rua das Escolas Novas 605, Fornelo. info@chacamelia.com

+ Cinco lojas para comprar chá online

+ Entrevista com Nina Gruntkowski do Chá Camélia

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal