A Zippy tem novas máscaras certificadas para crianças

Para os adultos, nem sempre é fácil usar máscara, mas fazer com que as crianças as usem é ainda mais difícil. Para contornar a situação, as marcas estão a tentar torná-las um pouco mais divertidas.

A Zippy lançou uma nova colecção de máscaras reutilizáveis com modelos para estimular o imaginário dos mais pequenos. Depois de ter lançado as máscaras do leão e da gata (agora também disponíveis para adultos), junta à colecção os dinossauros, tubarões, ursos, girafas, raposas e vários padrões.

Estão disponíveis nas lojas físicas e online, em packs de duas máscaras reutilizáveis (12,99€), recomendadas para crianças dos 2 aos 10 anos. São fabricadas em Portugal, em tecido respirável, lavável e de secagem rápida, com certificação do Citeve para nível 3 e para dez lavagens.



Adicionalmente, possuem um tratamento antimicrobiano que protege de vírus, fungos e bactérias (testado pela norma ASTM E 2149-13ª). A gama de artigos de protecção social da Zippy inclui também um boné e novos chapéus com protector (um panda rosa, um panda azul e um smile), que funcionam como uma barreira contra gotículas.

+ Zippy vende máscaras reutilizáveis e viseiras para crianças

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a newsletter e receba as notícias no email.

Share the story