Zippy vende máscaras reutilizáveis e viseiras para crianças

A Zippy, marca portuense de roupa e acessórios para crianças, tem agora à venda online viseiras de protecção e máscaras sociais reutilizáveis em tamanhos para criança dos 2 aos 12 anos. Deverão ser usadas como complemento às medidas recomendadas de protecção, higienização e distanciamento físico.

As máscaras são fabricadas em Portugal e podem ser compradas no site da marca. Custam 7,99€ por unidade e estão disponíveis em amarelo ou rosa. São máscaras sociais reutilizáveis de nível 3, testadas para permeabilidade e retenção de partículas, com base na norma EN 14683:2019. De acordo com a marca, possuem "tecido respirável, confortável e adaptável" e são eficazes "até 50 lavagens". As máscaras são de tamanho único e podem ser usadas por crianças dos 2 aos 12 anos, devido à malha extensível.

A viseira protectora custa 7,99€ e inclui tiras para ajustar e apertar atrás. É fabricada em PVC e é adaptável a chapéus e bonés do tamanho 46 ao 56.

