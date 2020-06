Abre hoje o Boeira Garden Pop-Up Restaurant

A partir de hoje, o Boeira Garden Pop-up Restaurant abre as portas nos jardins do Boeira Garden Hotel, em Vila Nova de Gaia.

Aberto por tempo limitado (no mínimo, até 17 de Julho), este pop-up está em funcionamento desde hoje às 12.00, hora a que começou a ser servido o menu executivo, disponível de segunda a sexta, com entrada, prato, sobremesa e bebida por 16€. Esta semana pode encontrar, entre os pratos principais, massada de peixe, rancho ou arroz de cabidela.

A carta fixa está disponível todos os dias, entre as 12.00 e as 22.00, e lá pode encontrar amêijoas à Bulhão Pato (16€), croquetes de rabo de boi (11€), bife à portuguesa (23€), peixe da lota com legumes bio (20€), risoto de cogumelos (18€) e sobremesas típicas portuguesas como o bolo borrachão, aqui servido com gelado de iogurte grego (5€).

Todas as sextas e sábados, entre as 17.00 e as 22.00, há música ao vivo para acompanhar as refeições.

