Jardim da Churchill's abre hoje com um wine bar e piqueniques

É ao ar livre, com grandes vinhos e boa comida, que a Churchill's quer retomar o contacto entre familiares e amigos. A partir desta quarta-feira, dia 10 de Junho, abre no jardim, em Vila Nova de Gaia, o "novo 1982 BAR com piqueniques e cocktails com vista para o rio Douro", lê-se em comunicado.

As caixas de piquenique são pensadas para quatro pessoas e desenvolvidas pela Churchill's em parceria com produtores artesanais nacionais (18,75€/por pessoa; 16,25€/versão vegetariana por pessoa). Lá pode encontrar queijo das Marinhas e da Quinta da Rigueira, pão de fermentação natural e trufas energéticas do Berry, compotas da Meia Dúzia e frutos secos da Nuts Original.

No 1982 BAR conte ainda com cocktails inspirados no vinho do Porto (a partir de 6,50€), vinho a copo (4€) e tábuas de queijos, enchidos ou vegetais (a partir de 8€) para petiscar enquanto se regala com as vistas.

O Jardim da Churchill's vai estar aberto de quarta-feira a domingo, entre 10 e 14 de Junho, e a partir daí apenas de sexta a domingo entre as 12.00 e as 19.00 (o último piquenique é servido às 17.30).

