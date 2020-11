O Abrigo dos Pequeninos, nas Fontainhas, vai ser requalificado para ser transformado em reserva museológica do acervo municipal do Porto. O concurso público já foi lançado.

O Abrigo dos Pequeninos foi inaugurado no dia 20 de Abril de 1935 para dar apoio social a crianças oriundas de famílias carenciadas. Situado entre a rua de São Vítor e a Alameda das Fontainhas, no Bonfim, este equipamento funcionou como escola, jardim-de-infância e abrigo de crianças das ilhas de São Victor e da zona oriental da cidade.

Fechou as portas em Julho de 2013 e nunca mais as abriu, mas agora tem "nova vida prometida", anuncia o portal do município. A Câmara do Porto vai realizar obras de requalificação no edifício, para o transformar numa reserva museológica do acervo municipal.

O edifício vai acomodar peças, colecções e restante acervo que não se encontrem em exposição permanente nos diferentes espaços museológicos que compõem o Museu da Cidade, além de um local próprio para guardar as doações que o município vai recebendo.

O concurso público já foi lançado em Diário da República, com um preço base de 1,35 milhões de euros. A formalização de candidaturas decorre nos próximos 30 dias e, uma vez apurado o vencedor do concurso público, o prazo para a execução do contrato é de 360 dias. A gestão da empreitada fica a cargo da empresa municipal Domus Social.

+ Roteiro de arte no Bonfim

+ Três exposições para ver no Museu da Cidade

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal