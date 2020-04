Ach Brito lança novo sabonete com leite de burra

É a primeira novidade da renovada linha SPA da Ach Brito, composta por quatro sabonetes de 100g. A pensar nos rituais de beleza de Cleópatra que, segundo reza a lenda, utilizava o leite de burra para manter a sua aparência jovem, a marca portuense lançou um novo sabonete. O ingrediente principal é esse "elixir da juventude".

Feito artesanalmente, respeitando os processos de produção da empresa centenária, o novo sabonete hidratante é feito com base de sabão vegetal e enriquecido com "uma percentagem generosa de leite de burra". De acordo com o comunicado da marca, "a fragrância suave e adocicada, composta por notas de leite, é libertada durante a utilização, criando uma atmosfera relaxante e apaziguadora".

Se ficou interessado, pode comprar online na Loja dos Sabonetes por 2,46€. O sabonete chega aos restantes pontos de venda da marca a partir do dia 15 de Abril.

