Agora há brunch todos os dias no Vogue Café

O Vogue Café é um dos lugares mais instagramáveis da cidade. Recentemente, anunciou uma novidade: os brunches estão de volta e agora pode aproveitá-los, diariamente, entre as 12.00 e as 16.00.

O menu está recheado de boas opções para esta refeição. É o caso das panquecas, disponíveis em quatro versões: ricota, aveia e mirtilos (6€), frutos vermelhos (7€), Nutella e gelado de iogurte grego (6€), e frutos tropicais e gelado de iogurte grego (7€).

Já no campeonato dos salgados pode contar com os clássicos ovos Benedict com guacamole, bacon e molho holandês, e com o bagel de salmão fumado, alcaparras e crème fraîche, ambos a 6€. Tudo pode ser acompanhado pelo sumo detox do dia (4€) ou por bebidas quentes como cappuccino (5€), latte (5€), chás e infusões (4€).

Como uma boa notícia nunca vem só, também foi anunciado o regresso das happy hours, que acontecem todos os dias, entre as 19.00 e as 20.00. É uma oportunidade para provar os cocktails de assinatura do espaço ou a selecção de vinhos a copo, com um desconto de 50%.

É sempre recomendado que faça reserva, através do telefone (22 339 8550) ou email (reservations@voguecafe.pt).

Rua de Avis, 10 (Baixa). 22 339 8550. Seg-Dom 12.00-22.30.

