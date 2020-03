Águas Furtadas organiza leilão solidário e exposição

“Vai ficar tudo bem”, palavras habitualmente emolduradas por um arco-íris, é uma mensagem que tem sido colorida e pendurada pelas varandas de todo o mundo. Agora, é também o mote para a exposição digital do mesmo nome, anunciada na semana passada pela Padaria Águas Furtadas, loja e galeria com dois espaços na baixa do Porto.

O espaço convida os artistas (residentes e não só) a submeter trabalhos sobre “estar de quarentena”, a “positividade que sentem em relação a esta situação”, o medo e a ansiedade ou “a vontade de voltar lá para fora”.

A open call, que ainda está a decorrer, deu origem a uma exposição digital que está a funcionar em forma de leilão solidário. Todos os dias, às 14.00, são publicados três trabalhos de um artista, que ficam a aguardar licitação durante uma semana. O valor base de cada obra é decidido pelo artista e 50% do valor angariado reverte a favor do Hospital de São João (25% são para o artista e outros 25% para a galeria).

Actualmente, já estão disponíveis trabalhos de Adriana Fontelas, ilustradora residente e funcionária da Águas Furtadas, e de artistas como Ana Luísa Farinha, Ana Rita Robalo e Leonor Violeta, sobre as quais é apresentada, também, uma pequena biografia. A exposição, que estará em construção até ao fim da quarentena, irá passar, depois, do ecrã para as paredes da galeria.

© Leonor Violeta

