Aldeias Históricas de Portugal já têm wi-fi gratuito e 3500 km cicláveis

As 12 aldeias que compõem as Aldeias Históricas de Portugal já estão cobertas com fibra óptica e wi-fi gratuito e têm "a maior rede de percursos cicláveis" do país.

A rede de Aldeias Históricas de Portugal integra 12 aldeias localizadas no interior da região Centro de Portugal. Esta semana foram apresentados dois novos projectos estruturantes para este território: a rede de Internet wi-fi gratuita nos espaços públicos e pontos de interesse das 12 aldeias e uma rede de percursos cicláveis com 3500 quilómetros.

A instalação de tecnologias wireless, entre outras estruturas digitais, vai melhorar a qualidade de vida dos residentes e incrementar a experiência dos turistas. As Aldeias Históricas de Portugal ganham assim o estatuto de "primeiro destino, em rede, totalmente coberto com fibra óptica e com wi-fi gratuito", anuncia o comunicado. Foi implementado um sistema beacon, por tecnologia bluetooth, e foi criada uma aplicação móvel para visitantes, que pode ser descarregada aqui.

© Aldeias Históricas de Portugal

Foi também identificada e categorizada uma rede de percursos cicláveis em estrada, num total de cerca de 3500 quilómetros, divididos por 46 percursos, que será "a maior rede de percursos cicláveis em todo o país". Paralelamente, está em fase de conclusão a produção de um guia dos percursos cicláveis para quem pretender conhecer os percursos mais indicados para todas as situações, com uma forte aposta na vertente inclusiva.

© Aldeias Históricas de Portugal

A rede Aldeias Históricas de Portugal é composta por 12 aldeias – Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso. Foi o primeiro destino nacional a receber a certificação "Biosphere Destination", sendo a Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal (GR22) a maior rota europeia para caminhadas com o selo "Leading Quality Trails – Best of Europe", entregue pela European Ramblers Association (Associação Europeia de Caminhada).

© Aldeias Históricas de Portugal

