Alfa-Flor: produtos naturais e sustentáveis para o corpo, casa e jardim

Apesar de já existir desde 2019, só recentemente é que a Alfa-Flor se aventurou pelo mundo digital e criou a sua própria loja online. Antes criavam apenas produtos para jardim, mas com o lançamento desta novidade adicionaram ao catálogo uma série de produtos para o corpo e para a casa – quase todos de produção própria, feitos com materiais naturais.

"Entrelaçar o conhecimento empírico, muitas vezes transmitido pelos nossos antepassados, com o conhecimento científico pela procura de informações em livros científicos, conferências e formações", é este o conceito da Alfa-Flor, segundo a sua fundadora Inês Condé Blanco.

Desde a sua criação que a marca trabalha para encontrar soluções sustentáveis e naturais, que sirvam como alternativa aos produtos que habitualmente temos em casa. Por exemplo, "restos de tecido fazem um avental de colheita, um lenço uma manta, galhos da poda de árvores e videiras resultam em aromáticas acendalhas para a lareira" – pode encontrar todos estes artigos à venda na loja online.

A sede da marca fica no Porto, mas a produção de plantas e produtos é feita em Moledo, Caminha. Os únicos artigos que não são feitos pela Alfa-Flor são os brinquedos tradicionais, que estão à venda nesta loja graças a uma parceria com a Baldufa Artesanato e Memória.

Também a maioria das matérias-primas é de produção própria, excepto a cera de abelha, o azeite e os óleos essenciais e vegetais, que "não deixam de ser naturais e portugueses".

O lançamento do site trouxe novidades como o sabão da casa (2,50€), que "pode ser aplicado no banho, na cozinha para lavar as mãos e a loiça, e ainda no tanque para lavar aquelas peças de roupa que não vão à máquina".

Mas há mais produtos disponíveis para todo o tipo de pessoas, famílias, casas e jardins. Por exemplo, o creme corporal e de rosto (12,50€), o creme de mãos e madeiras (12,50€), o óleo essencial de pinheiro-bravo (10€), o desodorizante sólido de alfazema e alecrim (5€) e hidrolato de matafogo (4,50€).

Pode também comprar diferentes tipos de bolachas (alfazema, especiarias e chocolate negro) entre os 2,50€ e os 3€, plantas secas como alecrim, funcho, perpétua-roxa e salva, com preços entre os 2€ e os 3€, ou até mel, em frasco, a 8€.

Existem ainda vários artigos têxteis, como pegas feitas em lã térmica (16€), panos multiusos (1€), mantas (a partir de 15€), sacos de mão (15€) e de ombro (12,50€).

Também não faltam produtos ideais para a jardinagem, desde aventais de colheitas, tesouras de jardim e estojos, que também podem servir como estojos escolares.

