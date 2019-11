Aliados recebem Miguel Araújo e Tiago Nacarato na passagem de ano

A passagem de ano é sempre aquela festa que se tenta planear com bastante antecedência, para que a entrada em 2020 seja dada com o pé direito e não haja as confusões do costume. Se ainda não tem planos e quer celebrar a entrada numa nova década de copo na mão e com muita ginga na anca, fique atento a este: os Aliados vão estar em festa e vão receber Miguel Araújo e Tiago Nacarato. Este é o primeiro a pisar o palco. Às 22.30, o portuense vai dar voz a muitos temas originais.

Segue-se o habitual espectáculo de fogo-de-artifício à meia-noite e, de seguida, actua Miguel Araújo, que dará as boas-vindas ao novo ano. A festa continua noite dentro como manda a tradição. A dupla de DJ’s Radiola vão garantir-lhe uma noite cheia de animação. No ano passado, esta festa juntou mais de 200 mil pessoas.

